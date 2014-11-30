Katousha

Екатерина Katousha

 
37 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Переводчик английского, контент-менеджер

2007-2009 ТД "Уральский", переводчик, секретарь-референт

                      Обязанности: переводы юридической документации, переписка с поставщиками (упаковка, сувенирная продукция, мягкие игрушки), телефонные переговоры, помощь в наполнении сайта

2009-2011 ООО "АКМЕ", переводчик, помощник руководителя

                     Обязанности: переводы юридической и технической  документации, переписка с поставщиками (оборудование для вторичной переработки сырья, с/х техника), телефонные переговоры с зарубежными партнерами

2011-2014 ЗАО "Линда", переводчик, помощник руководителя

                     Обязанности: переводы юридической и технической  документации, переписка с поставщиками (оборудование для производства мебели, материалы для производства мебели, туристические услуги), телефонные переговоры с зарубежными партнерами,  наполнение сайта (новости, акции, каталог продукции), помощь в ведении страницы в  соц.сети (vk.com)