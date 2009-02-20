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Сведения об образовании

Омский государственный педагогический университет

Форма обучения: очная

Специальность 1: бакалавр образования по направлению «Гуманитарные знания»

Специальность 2: учитель русского языка и литературы

Специальность 3: магистр образования по направлению «Новые информационные технологии в филологическом образовании»

Имею множество научных и журналистских публикаций.

В настоящее время являюсь аспирантом кафедры философии.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1. Февраль – август 2004. Учитель технологии: преподавание журналистики, издание школьной газеты (победа на конкурсе школьных газет в г. Москва).

2. Март – июнь 2004. Корреспондент Интернет-центра Омского государственного педагогического университета (лента новостей на сайте университета).

3. Июль 2004 – май 2005. Журналист-обозреватель в журнале «Красноярская Горбушка» (г. Красноярск).

4. Сентябрь 2004 – май 2005. Исполняющий обязанности корректора, выпускающего редактора и ответственного секретаря в журнале «Красноярская Горбушка».

5. Январь – май 2005. Начальник отдела новостей в журнале «Красноярская Горбушка».

6. с января 2006. Автор в газете «Мой компьютер и связь» (г. Омск).

7. с июня 2006. Редактор сайта www.omgpu.ru.