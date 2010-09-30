Екатерина Петряева Katrin-KaterinKatrin-Katerin
Фамилия, имя, отчество Петряева Екатерина Сергеевна
Дата и место рождения 27.06.89 , Ростовская область
Семейное положение Не замужем
Гражданство Российская Федерация
Уровень образования 2006…2010, Ростовское Художественное училище им.Грекова , по специальности- дизайн среды
Опыт работы 2009 ,стажировалась и работаю в фирме ООО «Техно-арт» разработка дизайна наружной рекламы; разрабатывала интерьеры квартир ,фасады зданий ,детские площадки и парки в 3d.
Дополнительные сведения .Дополнительные профессии: владею программами Word, Exsel, Компас, CorelDraw, 3dmax, Photoshop.
Примечание По каждому показателю могу предоставить полный пакет документации
Место проживания и средство связи Ростовская обл. г. Новочеркасск ул.Бердичевского 15, кв.10 ,346400
Тел. 8-908-174-93-59
Email : [email protected]
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