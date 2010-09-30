Фамилия, имя, отчество Петряева Екатерина Сергеевна

Дата и место рождения 27.06.89 , Ростовская область

Семейное положение Не замужем

Гражданство Российская Федерация

Уровень образования 2006…2010, Ростовское Художественное училище им.Грекова , по специальности- дизайн среды

Опыт работы 2009 ,стажировалась и работаю в фирме ООО «Техно-арт» разработка дизайна наружной рекламы; разрабатывала интерьеры квартир ,фасады зданий ,детские площадки и парки в 3d.

Дополнительные сведения .Дополнительные профессии: владею программами Word, Exsel, Компас, CorelDraw, 3dmax, Photoshop.

Примечание По каждому показателю могу предоставить полный пакет документации

Место проживания и средство связи Ростовская обл. г. Новочеркасск ул.Бердичевского 15, кв.10 ,346400

Тел. 8-908-174-93-59

Email : [email protected]