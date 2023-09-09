Катерина - графічний дизайнер
Вітаю!👋 Я мене звати -Катерина
Маю досвід роботи в рекламних креативах/банерах та у продажах 1 рік.
🏆Роблю якісні креативи, які приносять моїм замовникам відмінний результат та збільшення клієнтів.
✅️Працюю у програмах Photoshop та Illustrator
✅️Виконую роботи швидко та якісно
Готова обговорити всі деталі роботи , напишіть мені
Behance- https://www.behance.net/0fd54ed5
Instagram-https://www.instagram.com/katriina_desing
Портфолио
- Банери для реклами розпродажу кросівокнет просмотров
- Рекламні креативи для фотографанет просмотров
- Рекламний банер для студії лазерної епіляціїнет просмотров