Катерина - графічний дизайнер

Вітаю!👋 Я мене звати -Катерина

Маю досвід роботи в рекламних креативах/банерах та у продажах 1 рік.

🏆Роблю якісні креативи, які приносять моїм замовникам відмінний результат та збільшення клієнтів.

✅️Працюю у програмах Photoshop та Illustrator

✅️Виконую роботи швидко та якісно

Готова обговорити всі деталі роботи , напишіть мені

Behance- https://www.behance.net/0fd54ed5

Instagram-https://www.instagram.com/katriina_desing