Katrin82

Екатерина Katrin82

 
42 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Качественное выполнение работы

Доброе утро, день или вечер уважаемые Клиенты и коллеги по сервису!

Предлагаю свои услуги рерайта и копирайтинга статей, новостей и обзоров, проверки и корректировки текстов. Тематика статей не ограничена. Пишу много, быстро,качественно и недорого. 

Все статьи проверяю на уникальность в антиплагиатной системе по требованию заказчика.

100% качественное выполнение работы в срок. Буду рада помочь!

 

Копирайтинг
нет отзывов
$2/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$2/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга