UI UX Graphic Designer

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ:- исследовательские и дизайнерскиенавыки, умение сочетать креативность с осознанием элементов дизайна- работа с векторной и растровойграфикой в ​​Adobe Photoshop, Figma, Adobe Illustrator- знание тенденций современного дизайна- создание каркасов для различных веб-,настольных и мобильных продуктов- создание концепции дизайна- Дизайн Landing Pages, Дизайн сайтов,Дизайн электронной коммерции, Дизайн веб-порталов, Графический дизайн- внимание к деталям (отступы, значки,сетки, термины)- понимание основ типографии- опыт работы в команде и опыт удаленнойработы с заказчиком- способность связывать точки междупотребностями бизнеса, инновациями и хорошим дизайном- оптимизация существующих конструкцийпользовательского интерфейса- создание привлекательных визуальныхобразов, ориентированных на рынок для всех коммуникационных платформ (цифровых

и печатных СМИ) Навыки работы с компьютером:Figma,Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe XD, Adobe After Effects (базовые знания)