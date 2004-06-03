Привет! Меня зовут Катя, мне 18Я очень творческая личность. 7 лет своей жизни я посвятила стихам и песням, естественно придумываю всё самаЕсть собственная разработка дизайна для одежды, может когда нибудь, я создам свой бренд, но пока это только мечты3 года ходила в музыкальную школу, но из-за экзаменов в обычной школе, мне пришлось закончить этот вид деятельности. Ну и ещё немного по мелочи) занималась борьбой, танцами и ходила в художественную школу.

Приятно познакомиться! Спасибо, что дочитал до конца)