Катерина Артюхина Katrina_ARTKatrina_ART
37 летБеларусь/Минск
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад
Дизайн полиграфической продукции
Художественное образование.
Креатив за быстрые сроки и НЕДОРОГО!!!
Info: МТС 7557 115
ICQ 496919643
e-mail: [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Корпоративная открытка к 8 марта1883 просмотра
- Корпоративная открытка ООО "КОнсигма" к 8 марта2136 просмотров
- Корпоративные открытки компании Консигма1105 просмотров
- Флаер215 просмотров
- Флаер376 просмотров
- Флаер235 просмотров
- Корпоративная открытка к 8 марта1366 просмотров
- Корморативная открытка к 23 февраля306 просмотров
- Билборд для клуба Non-Stop141 просмотр
- Билборд Кофейни la Crete d`or247 просмотров
- Билборд для ресторана la Crete d`or152 просмотра