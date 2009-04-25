Katrina_ART

Катерина Артюхина Katrina_ART

 
37 летБеларусь/Минск
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад
Дизайн полиграфической продукции

Художественное образование.

Креатив за быстрые сроки и НЕДОРОГО!!!

Info: МТС 7557 115

ICQ 496919643

e-mail: [email protected]

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