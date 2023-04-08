Katrinakot

Ваш надійний помічник!

Доброго дня! Мене звати Катерина. Займаюсь нобором та перекладом текстів, володію Українською, Російською. Англіїською,Польсьскою Німецькою , вивчаю Італійську мову.

Допоможу вам заощадити ваш час ,виконаю ваші доручення з перекладу чи написанні текстів. Переклад по фото, книжки , аудіо,відео. Виконаю роботу дуже швидко та якісно!

Відповідаль та пунктуальна. Звертайтесь буда рада вам допомогти!