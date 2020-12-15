Katrinchi

Катерина Чиркова Katrinchi

 
37 летРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Графика для игр с пониманием процесса разработки игры, под любые платформы. Промо арт для продуктов. Постеры.