Катерина Чиркова KatrinchiKatrinchi
37 летРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Графика для игр с пониманием процесса разработки игры, под любые платформы. Промо арт для продуктов. Постеры.
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Портфолио
- Artstories for KaTODAY Project46 просмотров
- World Map for Like a King game48 просмотров
- Иллюстрация для Крошки Картошки30 просмотров
- Art for Qbox app41 просмотр
- Взрыв цвета в загрузочный экран игры1075 просмотров
- Бомбардируем буквами, WordsAPP168 просмотров
- Фон, где много листвы для WordsAPP275 просмотров
- Иконка с воином-орком269 просмотров
- Game of Gnomes146 просмотров
- В проект "Жизнь московского дома"213 просмотров