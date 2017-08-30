Редактор/корреспондент/обозреватель/пресс-секретарь/автор статей

В 2016 г. закончила филологический факультет Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского по кафедре "Журналистика" (специальность "Издательское дело и редактирование") и получила диплом специалиста книжного дела. Тема выпускной квалификационной работы (дипломной): «Опыт издательской подготовки научно-практической литературы на отдельных примерах деятельности отечественных юридических издательств». В том же году поступила в заочную аспирантуру Вятского государственного университета по направлению «Языкознание и литературоведение», специальность «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение», где и прохожу обучение на данный момент.

Имею опыт редакторской подготовки изданий юридической литературы, журналистской деятельности, а также работы пресс-секретаря. Владею навыками создания и наполнения контента сайтов организаций разного профиля, ведения информационной кампании в сети Интернет (социальные сети, сайты).

Являюсь уверенным пользователем ПК (владею программами MS Word, MS Excel, MS Power Point, осваиваю принципы работы Adobe Photoshop и MS Publisher).

Интересуюсь культурологией.

Мечтаю попробовать себя в качестве актрисы.