Синицына Екатерина Альбертовна

Мобильный телефон: 89163532720

Электронная почта: [email protected]

Дата рождения: 22.02.1992 (18 полных лет)

Семейное положение: не замужем

Цель: креативная работа, творчество.

Образование:

С 2009 года - студентка экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.

Окончила гимназию №1518 при Финансовой Академии РФ.

Опыт работы: ранее не предоставляла свои услуги для продажи.

Творила 'для себя': лепка; рисование (гуашь, карандаш); написание стихов и прозы; оформление плакатов, поздравительных открыток, рамок - работаю исключительно вручную.

Дополнительная информация:

Свободно владею ПК как пользователь.

Изучаю иностранные языки - английский и французский.

Есть призовые места на окружных и городских олимпиадах и конкурсах по изобразительному искусству (принимала участие будучи школьницей).

Личные качества: сильное желание творить, общительность, чуткость, целеустремленность.

Заработная плата: договорная. В частности, стихотворения - 100 руб. за четверостишье (порядок), стоимость зависит от тематики, также пишу вольной рифмой.