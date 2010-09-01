Синицына Екатерина Альбертовна
Мобильный телефон: 89163532720
Электронная почта: [email protected]
Дата рождения: 22.02.1992 (18 полных лет)
Семейное положение: не замужем
Цель: креативная работа, творчество.
Образование:
С 2009 года - студентка экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.
Окончила гимназию №1518 при Финансовой Академии РФ.
Опыт работы: ранее не предоставляла свои услуги для продажи.
Творила 'для себя': лепка; рисование (гуашь, карандаш); написание стихов и прозы; оформление плакатов, поздравительных открыток, рамок - работаю исключительно вручную.
Дополнительная информация:
Свободно владею ПК как пользователь.
Изучаю иностранные языки - английский и французский.
Есть призовые места на окружных и городских олимпиадах и конкурсах по изобразительному искусству (принимала участие будучи школьницей).
Личные качества: сильное желание творить, общительность, чуткость, целеустремленность.
Заработная плата: договорная. В частности, стихотворения - 100 руб. за четверостишье (порядок), стоимость зависит от тематики, также пишу вольной рифмой.