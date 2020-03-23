Ты - то, что ты делаешь

Здравствуйте! Меня зовут Катерина, я - начинающий веб-дизайнер.

Почему стоит выбрать меня, хоть я и в позиции начинающего? Всё просто, если Вам нужен удобный, креативный, продающий дизайн - я сделаю Вам такой. Я соблюдаю договоренности, а если что-то меняется, то создаю новые. Не срываю сроки и ответственно подхожу к своим задачам.

Смогу Вас проконсультировать, подсказать, объяснить, обосновать то или иное своё решение, касающееся дизайна. Помогу с составлением технического задания, если Вы не уверены, что именно хотите, бесплатно сделаю прототип.

С моим портфолио можно ознакомиться по ссылке: https://www.behance.net/kattariK