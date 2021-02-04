Перевод английских текстов. Копирайтинг, рерайтинг

Доброго времени суток!

Занимаюсь переводом с английского и на английский язык. Также копирайтингом и рерайтингом (на русском и английском языках)

Образование: - среднее специальное по специальности Иностранный язык (английский)

- высшее (получаю в настоящее время, 3 курс) по специальности Иностранный язык (английский)

Занимаюсь самообразованием. В ближайшее время планирую сдать IELTS.

Поддерживаю связь с носителями английского языка. Работаю в сфере образования.

Пользуюсь такими словарями как Oxford, Cambridge, Collins. При необходимости - Multitran.

Направляю все силы, чтобы заказчик оставался довольным! :)