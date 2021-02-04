Перевод английских текстов. Копирайтинг, рерайтинг
Доброго времени суток!
Занимаюсь переводом с английского и на английский язык. Также копирайтингом и рерайтингом (на русском и английском языках)
Образование: - среднее специальное по специальности Иностранный язык (английский)
- высшее (получаю в настоящее время, 3 курс) по специальности Иностранный язык (английский)
Занимаюсь самообразованием. В ближайшее время планирую сдать IELTS.
Поддерживаю связь с носителями английского языка. Работаю в сфере образования.
Пользуюсь такими словарями как Oxford, Cambridge, Collins. При необходимости - Multitran.
Направляю все силы, чтобы заказчик оставался довольным! :)
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