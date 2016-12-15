Снимаю с плеч руководителей инфобизнеса груз технических проблем!

[url=https://vk.com/search?c[name]Снимаю с плеч руководителей инфобизнеса груз технических проблем, [url=https://vk.com/search?c[name] а именно:

1. администрирование WordPress и Getcourse

2. работа с e-mail рассылками (Getresponse)

[url=https://vk.com/search?c[name]3. создание landing page на конструкторах (Platforma LP)

4. ведение социальных сетей для инфобизнеса

5. основы копирайтинга

6. базовая настройка канала на YouTube