Снимаю с плеч руководителей инфобизнеса груз технических проблем!
[url=https://vk.com/search?c[name]Снимаю с плеч руководителей инфобизнеса груз технических проблем, [url=https://vk.com/search?c[name]а именно:
1. администрирование WordPress и Getcourse
2. работа с e-mail рассылками (Getresponse)
[url=https://vk.com/search?c[name]3. создание landing page на конструкторах (Platforma LP)
4. ведение социальных сетей для инфобизнеса
5. основы копирайтинга
6. базовая настройка канала на YouTube
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