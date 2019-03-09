Обучаюсь в Московском государственном институте культуры по специальности Звукорежиссёр. Владею различными аудио- и видеоредакторами (Vegas Pro, Adobe Audition, Reaper, Sound Forge Pro, IZotope).
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Портфолио
- Даниил Хармс. "Уж я бегал, бегал, бегал".209 просмотров
- "Майская ночь". Гоголь. Отрывок.207 просмотров
- Видео из различных поездок155 просмотров
Отзывы заказчиков
$23
10 баллов
5 лет назад
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