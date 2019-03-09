Katuha1711

Екатерина Лазуткина Katuha1711

 
28 летРоссия/Зеленоград
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад

Обучаюсь в Московском государственном институте культуры по специальности Звукорежиссёр. Владею различными аудио- и видеоредакторами (Vegas Pro, Adobe Audition, Reaper, Sound Forge Pro, IZotope).

недостаточно оценок
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$20
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
euro-space
Вячеслав 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$23
10 баллов
5 лет назад
Нужен голос подобный оперной певицы!
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!