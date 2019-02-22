Настройка интернет-рекламы в Рекламной Сети Яндекса

Тестоваяреклама​Что входит: ​- Настройкарекламы РСЯ на небольшоеколичество ключевыхфраз (10-30 штук) ​- Открутка рекламы на минимальномбюджете (2000-3000рублей) ​- Установкасистемы аналитики «Яндексметрики», для отслеживанияэффективности рекламы ​- Созданиеобъявлений (3-10 штук) ​- Ведениерекламы до 14 дней ​- Отчет порезультатам рекламы ​- Пландальнейших действий ​Полнаянастройка​Что входит: ​- Настройкарекламы РСЯ на максимальноеколичество ключевыхфраз (от 100 и до несколькихтысяч) ​- Установкасистемы аналитики «Яндексметрики», для отслеживанияэффективности рекламы ​- Созданиеобъявлений под каждуюгруппу ключевых фраз ​- Настройка ретаргетинговой рекламнойкампании ​- Ведениерекламы 30 дней ​- Отчет порезультатам рекламы ​- Пландальнейших действий ​

Ведение и улучшение​

Что входит: ​

- Работа со ставками за клик ​

- Оптимизация по ключевым фразам, площадкам, объявлениям,регионам и ряду других параметров. ​

- Отслеживание эффективности и окупаемости ​

- Написание новых объявлений ​

- Добавление новых ключевых фраз ​

- И другие мероприятия с целью повышения эффективности рекламы. ​