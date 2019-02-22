ТестоваярекламаЧто входит: - Настройкарекламы РСЯ на небольшоеколичество ключевыхфраз (10-30 штук) - Открутка рекламы на минимальномбюджете (2000-3000рублей) - Установкасистемы аналитики «Яндексметрики», для отслеживанияэффективности рекламы - Созданиеобъявлений (3-10 штук) - Ведениерекламы до 14 дней - Отчет порезультатам рекламы - Пландальнейших действий ПолнаянастройкаЧто входит: - Настройкарекламы РСЯ на максимальноеколичество ключевыхфраз (от 100 и до несколькихтысяч) - Установкасистемы аналитики «Яндексметрики», для отслеживанияэффективности рекламы - Созданиеобъявлений под каждуюгруппу ключевых фраз - Настройка ретаргетинговой рекламнойкампании - Ведениерекламы 30 дней - Отчет порезультатам рекламы - Пландальнейших действий
Ведение и улучшение
Что входит:
- Работа со ставками за клик
- Оптимизация по ключевым фразам, площадкам, объявлениям,регионам и ряду других параметров.
- Отслеживание эффективности и окупаемости
- Написание новых объявлений
- Добавление новых ключевых фраз
- И другие мероприятия с целью повышения эффективности рекламы.