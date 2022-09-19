Финансовый аналитик

Эксперт в области финансового моделирования и анализа, я квалифицированный дипломированный экономист и имею десятилетний опыт подготовки и проверки финансовой отчетности и отчетов. Я занимаюсь финансовым моделированием и финансовым анализом, чтобы помочь владельцам и руководителям удовлетворить их потребности и принять правильные бизнес-решения.Основной опыт:✅ Финансовое моделирование и прогнозирование✅ Подготовка / анализ финансовой отчетности✅ Бюджетирование и контроль затрат,cash flow