О себе

Добрый день! Я начинающий веб-дизайнер. Меня зовут Екатерина. Относительно я недавно начала заниматься созданием сайтов на платформе Tilda. Я выбрала именно это направление на фрилансе, потому что мне очень нравилось и конечно же нравится до сих пор создавать разные красивые и необычные презентации. Однажды я решила попробовать что-то глобальнее, чем просто создание презентаций. Именно поэтому я сейчас детально решила изучать 2 платформы: Tilda и Figma. Что касается Figma я делаю: o Создание карточек o Доработка макетов/дашбордов o Создание лэндингов