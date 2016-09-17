Специалист по продвижению Вашего бизнеса ВКонтакте.
Добрый день! =)
Я - начинающий специалист по продвижению товаров и услуг через социальную сеть ВКонтакте, проще говоря - ваш Администратор.
На данный момент обучаюсь в тренинговом центре 1day1step. После прохождения курса стану сертифицированным Администратором ВКонтакте.
Услуги:
-> Создание, оформление, наполнение сообществ Вконтакте с нуля
-> Администрирование
-> Продвижение сообществ Вконтакте
-> Настройка таргетированной рекламы ВКонтакте
Для обсуждения заказа и установления конкретной цены обращайтесь пожалуйста сюда: https://vk.com/id383543672.
Действие аккаунта приостановлено!