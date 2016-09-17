Специалист по продвижению Вашего бизнеса ВКонтакте.

Добрый день! =)

﻿Я - начинающий специалист по продвижению товаров и услуг через социальную сеть ВКонтакте, проще говоря - ваш Администратор.

﻿На данный момент обучаюсь в тренинговом центре 1day1step. После прохождения курса стану сертифицированным Администратором ВКонтакте.

Услуги:

-> Создание, оформление, наполнение сообществ Вконтакте с нуля

-> Администрирование

-> Продвижение сообществ Вконтакте

-> Настройка таргетированной рекламы ВКонтакте

Для обсуждения заказа и установления конкретной цены обращайтесь пожалуйста сюда: https://vk.com/id383543672.