Пантилимон Екатерина Анатолиевна
Украина, г. Винница
e-mail [email protected]
Личные данные
Д. р. 20.01.1990 г.
Не замужем
Цель
получение работы переводчика (редактор, копирайтер, рерайтер)
Опыт работы
2010 – 2011 – “Репетитор Английского языка” (9/10 – 3/12).
2011 – 2012 - Юридическая компания “Legal Guard” (6/11-2/12)
- Перевод международных договоров
- Редактирование иностранных статей
- Переводы электронной переписки с английского на русский (электронных писем)
- Составление графиков встреч
- Перевод различной документации
2012 – …(20/4 – 30/10) - Компания “Art Raft” – рерайт, перевод с английского на русский, самостоятельное наполнение сайта контентом.
Образование
Винницкий Педагогический Университет
- Институт Иностранных Языков (Английский, немецкий языки и зарубежная литература)
Профессиональные навыки и знания
Свободное владение операционными системами, уверенная работа в Интернет (наполнение сайта контентом), эл.почта.
- английский, русский, украинский свободно, немецкий (начально)
Личные качества
Со всей серьезностью отношусь к выполнению работы, возложенных задач. Умею находить общий язык с людьми, активная, честная, пунктуальная, целеустремлённая, имею организаторские способности, инициативность.