Пантилимон Екатерина Анатолиевна

Украина, г. Винница

e-mail [email protected]

Личные данные

Д. р. 20.01.1990 г.

Не замужем

Цель

получение работы переводчика (редактор, копирайтер, рерайтер)

Опыт работы

2010 – 2011 – “Репетитор Английского языка” (9/10 – 3/12).

2011 – 2012 - Юридическая компания “Legal Guard” (6/11-2/12)

- Перевод международных договоров

- Редактирование иностранных статей

- Переводы электронной переписки с английского на русский (электронных писем)

- Составление графиков встреч

- Перевод различной документации

2012 – …(20/4 – 30/10) - Компания “Art Raft” – рерайт, перевод с английского на русский, самостоятельное наполнение сайта контентом.

Образование

Винницкий Педагогический Университет

- Институт Иностранных Языков (Английский, немецкий языки и зарубежная литература)

Профессиональные навыки и знания

Свободное владение операционными системами, уверенная работа в Интернет (наполнение сайта контентом), эл.почта.

- английский, русский, украинский свободно, немецкий (начально)

Личные качества

Со всей серьезностью отношусь к выполнению работы, возложенных задач. Умею находить общий язык с людьми, активная, честная, пунктуальная, целеустремлённая, имею организаторские способности, инициативность.