Верстка сайта HTML, CSS
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ
● Знание HTML5‚ CSS3, верстка сайтов.
● Блочная, кроссбраузерная, адаптивная верстка для мобильных устройств, семантика кода, валидность, CSS препроцессор LESS;
● Работа с Photoshop на уровне нарезания макета;
● Базовые знания Javascript, jQuery, Ajax, PHP.
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