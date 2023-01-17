KatyGlad

Екатерина KatyGlad

 
34 годаРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Верстка сайта HTML, CSS

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ 

●       Знание HTML5‚ CSS3, верстка сайтов.

●       Блочная, кроссбраузерная, адаптивная верстка для мобильных устройств,  семантика кода, валидность, CSS препроцессор LESS;

●       Работа с Photoshop на уровне нарезания макета;

●       Базовые знания Javascript, jQuery, Ajax, PHP.

PHPJavascriptВерстка сайтаHTMLCSSjQueryAjaxPhotoshop