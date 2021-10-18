KatyHalenko

Привет👋
Меня зовут Катя и я веб-дизайнер
Можно сразу переходить на ты, так что не стесняйся
Люблю рисовать и делать современные и удобные сайты.
Легко найду с тобой общий язык и мы сделаем классный проект💪
Что я делаю
- прототипы для сайта
- лендинг
- интернет - магазин
- баннера
- фотоконтент для вашего сайта
Как я работаю
обсуждение проекта
Для точного обсуждения я отправляю бриф где нужно будет заполнить все поля, так наша работа будет двигаться быстрее и в правильном направлении😎
5-7 дней и твой лендинг готов
Изучение конкурентов, выбор фирменного стиля и вуаля дизайн сайта готов🔥
правки
Если захочется что-то поменять или подвигать блоки местами, без проблем.
Не стесняйся, ведь правки бесплатные!
А еще
Я работаю в тандеме с верстальщиком
Так что поможем довести проект до конца
Кстати,
Я работаю по выходным, так что тебе не придется долго ждать свой проект☺
Я верну предоплату
Если дизайн совсем не такой как ты ожидал, мы легко можем решить эту ситуацию, ведь я возвращаю предоплату
Но, если продолжить работать со мной, то дизайн может быть даже лучше чем ты себе представлял
Со мной легко связаться
Telegram - @KatyDubrovskaya