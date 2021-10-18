KatyHalenko

Давай сделаем крутой проект вместе 💪

Привет👋

Меня зовут Катя и я веб-дизайнер

Можно сразу переходить на ты, так что не стесняйся

Люблю рисовать и делать современные и удобные сайты.

Легко найду с тобой общий язык и мы сделаем классный проект💪

Что я делаю

- прототипы для сайта

- лендинг

- интернет - магазин

- баннера

- фотоконтент для вашего сайта

Как я работаю

 обсуждение проекта

Для точного обсуждения я отправляю бриф где нужно будет заполнить все поля, так наша работа будет двигаться быстрее и в правильном направлении😎

 5-7 дней и твой лендинг готов

Изучение конкурентов, выбор фирменного стиля и вуаля дизайн сайта готов🔥

 правки

Если захочется что-то поменять или подвигать блоки местами, без проблем.

Не стесняйся, ведь правки бесплатные!

А еще

Я работаю в тандеме с верстальщиком

Так что поможем довести проект до конца

Кстати,

Я работаю по выходным, так что тебе не придется долго ждать свой проект☺

Я верну предоплату

Если дизайн совсем не такой как ты ожидал, мы легко можем решить эту ситуацию, ведь я возвращаю предоплату

Но, если продолжить работать со мной, то дизайн может быть даже лучше чем ты себе представлял

Со мной легко связаться

Telegram - @KatyDubrovskaya