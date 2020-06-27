KatyIvi

Екатерина KatyIvi

 
34 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Продвижение в соц.сетях
  • Занимаюсь оформлением и упаковкой сообществ ВК, ФБ, аккаунтов в Instagram

    (владею программами Ps, Ai, lr ,Canva, InShot, Mojo и др)

  • Настраиваю таргетированную рекламу в ВК,ФБ и Инсте

    • (анализ конкурентов, создание креативов, сбор ЦА(специальные приложения и внутри кабинета), тестирование гипотез, ведение рекламных кампаний, анализ, оптимизация и отчетность)

  • Занимаюсь комплексным продвижением проектов (реклама+упаковка+создание контента)
  • Создаю рассылки для ВК в senler и аналогах
  • Провожу аудиты и консультации по продвижению ваших соц. сетей
  • Разрабатываю стратегии продвижения

Опыт работы 2 года.

Мои кейсы: https://vk.cc/asFEBt