Продвижение в соц.сетях
- Занимаюсь оформлением и упаковкой сообществ ВК, ФБ, аккаунтов в Instagram
(владею программами Ps, Ai, lr ,Canva, InShot, Mojo и др)
- Настраиваю таргетированную рекламу в ВК,ФБ и Инсте
- Занимаюсь комплексным продвижением проектов (реклама+упаковка+создание контента)
- Создаю рассылки для ВК в senler и аналогах
- Провожу аудиты и консультации по продвижению ваших соц. сетей
- Разрабатываю стратегии продвижения
(анализ конкурентов, создание креативов, сбор ЦА(специальные приложения и внутри кабинета), тестирование гипотез, ведение рекламных кампаний, анализ, оптимизация и отчетность)
Мои кейсы: https://vk.cc/asFEBt
Действие аккаунта приостановлено!