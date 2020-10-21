KatyKaterina

Повелительница пера и слога

Я медленно открываю ноутбук, томно вздыхаю и ,слегка причмокивая, отпиваю горячий кофе...

Ну что, я достаточно заинтриговала вас, читатели? Теперь, когда ваше внимание уже сконцентрировано здесь, я могу рассказать кто я и чем занимаюсь.

Меня зовут Катерина. Я- копирайтер, спасительница тех, кому нужны качественные тексты.

ЧТО Я МОГУ

—Написание постов в социальные сети

Людям всегда нужно хлеба и зрелищ, поэтому я помогу с написанием постов,заголовки которых с первых слов шокируют читателя. Для меня также не составит сложности написать уютный и проникновенный текст для милых семейных аккаунтов. Я разберу аккаунт, «нарисую» портрет целевой аудитории, подскажу, какие недочеты есть в аккаунте и предложу варианты решений. Ну и, конечно же, могу одеть ваш аккаунт в цепляющую шапку.

—Написание текстов по темам

Вам нужен текст на сайт? Я сумею написать экспертный текст по вашей теме. Я беру абсолютно любые направления. От застройки домов под ключ до правил разведения кроликов. Каждую тему я детально изучаю, излагаю в тексте так, что даже первоклассник поймёт, как разводить этих кроликов. Если ваша целевая аудитория- люди, разбирающиеся в теме, которую вы мне даёте, смогу написать на их языке, то есть со всеми терминами и сленгом, присущим этой теме.

—Написание сочинений

Задали написать сочинение по теме «Почему Раскольников считал шаги до дома бабки-процентщицы»? А ты даже не знаешь , кто такой Раскольников? И вообще ты технарь? Нет ничего страшного! Я напишу это сочинения для тебя, его уникальность будет 100% в антиплагиате.

В качестве бонуса я могу нарисовать вам обложки для актуальных сторис, выстроить красивую визуальную ленту, вести инстаграмм аккаунт и сделать сайт, но это уже совсем другая история...狼 Все кейсы я кидаю в личные сообщения.

МОИ ТЕКСТЫ И НАВЫКИ ЖДУТ ИМЕННО ТЕБЯ