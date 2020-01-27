KatyMyasnikova

Здравствуйте! Я фрилансер, выполню любую работу, связанную с выполнением простых заданий, для которых у вас нет свободного времени)

В данный момент прохожу обучение по созданию сайтов. Могу выполнять работу по набору и редактированию текста, редактирование фотографий, ведение ваших аккаунтов в Instagram, VKontakte и других социальных сетях. К работе отношусь серьёзно, постараюсь все выполнить быстро и качественно)