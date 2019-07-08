KatyTesla21

Екатерина Манкевич KatyTesla21

 
26 летБеларусь/Минск
7 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Наполнение сайтов информацией (тексты, карточки товаров, статьи), написание текстов (уникальные статьи, авторские тексты)

Наполнение сайтов:

  • Заливка карточек товаров поштучно;
  • Заливка карточек товаров файлом заливки;
  • Размещение текстовой информации как на карточки товаров, так и на страницы категорий.

Написание текстов:

  • уникальные тексты для SEO-продвижения;
  • уникальные информационные статьи;
  • авторские тексты.
Опыт работы: более 5 лет.

Карточки товаров