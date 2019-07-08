KatyTesla21

Екатерина Манкевич KatyTesla21KatyTesla21
26 летБеларусь/Минск
7 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Наполнение сайтов информацией (тексты, карточки товаров, статьи), написание текстов (уникальные статьи, авторские тексты)
Наполнение сайтов:
- Заливка карточек товаров поштучно;
- Заливка карточек товаров файлом заливки;
- Размещение текстовой информации как на карточки товаров, так и на страницы категорий.
Написание текстов:
- уникальные тексты для SEO-продвижения;
- уникальные информационные статьи;
- авторские тексты.
Действие аккаунта приостановлено!