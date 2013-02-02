Цель: получение должности переводчика

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

Дата рождения: 24 мая 1991 г.

Адрес: г. Киев, ул. Ломоносова, 81

ОБРАЗОВАНИЕ

2008 – 2013 – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Институт филологии, специальность «японский и английский языки и перевод» (высшее)

ОПЫТ РАБОТЫ

- переводчик в брачном агентстве;

- написание дипломных работ по английскому языку;

- перевод текстов на политическую, экономическую, бизнес-тематику в порядке личных заказов;

- преподавание английского языка через интернет; преподавание русского языка иностранцам.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Языки: английский, русский, украинский, японский (средний уровень)

Компьютер: MS Word, Internet, Skype, программы-переводчики

Личные качества: коммуникабельная, пунктуальная, ответственная, целеустремленная, уверенная в себе и своих силах, качественно выполняю работу, индивидуальный и творческий подход к работе