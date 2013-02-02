Цель: получение должности переводчика
ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ
Дата рождения: 24 мая 1991 г.
Адрес: г. Киев, ул. Ломоносова, 81
ОБРАЗОВАНИЕ
2008 – 2013 – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Институт филологии, специальность «японский и английский языки и перевод» (высшее)
ОПЫТ РАБОТЫ
- переводчик в брачном агентстве;
- написание дипломных работ по английскому языку;
- перевод текстов на политическую, экономическую, бизнес-тематику в порядке личных заказов;
- преподавание английского языка через интернет; преподавание русского языка иностранцам.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Языки: английский, русский, украинский, японский (средний уровень)
Компьютер: MS Word, Internet, Skype, программы-переводчики
Личные качества: коммуникабельная, пунктуальная, ответственная, целеустремленная, уверенная в себе и своих силах, качественно выполняю работу, индивидуальный и творческий подход к работе