Екатерина Михайловская KatyaM87KatyaM87
Я - дипломированный преподаватель английского языка и литературы. Образование - высшее, Криворожский Государственный Педагогический Университет, факультет иностранных языков. О/р: более 10 лет на основном месте работы (методист и преподаватель английского языка и литературы); параллельно работала в брачном агенстве (штатным переводчиком писем и общения в онлайн чате), наборщиком текста, переводчиком текстового материала.
Качества:
- свободное владение английским, русским и украинским языками;
- свободное владение ПК и офисными программами;
- отличное владение Word и быстроту набора текста любого объема;
- сроки "на вчера" и "на утро" меня абсолютно не пугают!
- грамотность, пунктуальность, дисциплинированность, вежливость и стрессоустойчивость.
Предлагаю:
- грамотный перевод любого необходимого материала на любую тематику с/на английский/русский/украинский языки без использования переводчиков;
- быстрый набор текста любого объема;
- перенос текста в Word с любого первоисточника, включая рукописный, фото/видео/аудио носителей.
Гарантирую качественное и быстрое выполнение Вашего заказа.