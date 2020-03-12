Опытный переводчик и наборщик текстов

Я - дипломированный преподаватель английского языка и литературы. Образование - высшее, Криворожский Государственный Педагогический Университет, факультет иностранных языков. О/р: более 10 лет на основном месте работы (методист и преподаватель английского языка и литературы); параллельно работала в брачном агенстве (штатным переводчиком писем и общения в онлайн чате), наборщиком текста, переводчиком текстового материала.

Качества:

- свободное владение английским, русским и украинским языками;

- свободное владение ПК и офисными программами;

- отличное владение Word и быстроту набора текста любого объема;

- сроки "на вчера" и "на утро" меня абсолютно не пугают!

- грамотность, пунктуальность, дисциплинированность, вежливость и стрессоустойчивость.

Предлагаю:

- грамотный перевод любого необходимого материала на любую тематику с/на английский/русский/украинский языки без использования переводчиков;

- быстрый набор текста любого объема;

- перенос текста в Word с любого первоисточника, включая рукописный, фото/видео/аудио носителей.

Гарантирую качественное и быстрое выполнение Вашего заказа.