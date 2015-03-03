Katya_Bell

Копирайтер, писатель, рерайтер, журналист
Имеется сертификат об окончании курса "Телерадиожурналистика" в киношколе им. Веры Холодной.
Дополнительно: практические знания в сфере pr (связи с общественностью), рекламе.
Гарантирую 100% соблюдение сроков.
Имеется опыт в написании научных статей, пресс- и пост-релизов, освещающих городские события.
Часть научных статей были опубликованы в сборниках всеукраинских конференций.
Предлагаю вашему вниманию:
- статьи на социальные и психологические темы;
- написание и размещение статей в Википедии (Wikipedia)
- создание пресс-релизов
- продающие описания для интернет-магазинов
- ведение новостных лент
- написание текстов для email-рассылок