Katya_Bell

Анна Васильченко Katya_Bell

 
33 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Копирайтер, писатель, рерайтер, журналист

Имеется сертификат об окончании курса "Телерадиожурналистика" в киношколе им. Веры Холодной. 

Дополнительно: практические знания в сфере pr (связи с общественностью), рекламе.

Гарантирую 100% соблюдение сроков.  

Имеется опыт в написании научных статей, пресс- и пост-релизов, освещающих городские события.

Часть научных статей были опубликованы в сборниках всеукраинских конференций.

Предлагаю вашему вниманию: 

  • статьи на социальные и психологические темы;
  • написание и размещение статей в Википедии (Wikipedia)
  • создание пресс-релизов
  • продающие описания для интернет-магазинов
  • ведение новостных лент
  • написание текстов для email-рассылок