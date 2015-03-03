Katya_Bell

Копирайтер, писатель, рерайтер, журналист

Имеется сертификат об окончании курса "Телерадиожурналистика" в киношколе им. Веры Холодной.

Дополнительно: практические знания в сфере pr (связи с общественностью), рекламе.

Гарантирую 100% соблюдение сроков.

Имеется опыт в написании научных статей, пресс- и пост-релизов, освещающих городские события.

Часть научных статей были опубликованы в сборниках всеукраинских конференций.

Предлагаю вашему вниманию: