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Екатерина Соболева
Katya_Designer
Katya_Designer
25 лет
год на
фриланс
-бирже
Была
год назад
Описание профиля отсутствует
Я против войны в Украине!
Портфолио
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Баннеры, выполненные в рамках обучения по веб-дизайну от Логомашины
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Лонгрид на тему "Стоит ли заводить блог о путешествиях?"
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Лендинг для маникюрного салона "Best Nails"
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Лендинг для коворкинга "Work Station"
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