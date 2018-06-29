Katya_RSYA

Специалист по рекламе РСЯ

Добрый день.

Я являюсь специалистом в интернет-рекламе РСЯ.

У меня не большой опыт, но могу сказать, что я не самоучка, прошла серьезное и качественное 3-х месячное обучение. Качественно настраиваю рекламу в РСЯ.

Сейчас работаю на портфолио.

Тестовую рекламную кампанию с горячими ключами до 30-35 штук я настрою вам абсолютно бесплатно, от вас только рекламный бюджет до 3000 т.р., тест будет идти 3-7 дней.

Если вас устроит статистика на тестовой кампании, и вы решите продолжить сотрудничество, то настройка основной кампании будет стоить всего 1000 рублей.

Ведение Рекламной кампании 2500 рублей в месяц.

Аудит сайта в подарок.

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