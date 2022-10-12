Katya_Shmatkova

Екатерина Katya_Shmatkova

 
36 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
  • Грамотная редакторская и корректорская правка любых текстов. Доработаю текст до грамотного, связного, логичного, правильно структурированного повествования.
  • Переводы - английский/русский.
  • Рерайтинг. Не меняя ключевой смысл, перепишу весь текст.
  • Быстрый набор текста, транскрибация.
  • Продающие тексты.
  • Продвижение товаров на WB, SEO-оптимизация: создание карточек товара, в т.ч. редактирование действующих, работа с отзывами и вопросами покупателей, формирование ТЗ для создание фото- и видеоконтента, работа с инфографикой.
  • Два высших образования: филологическое (специальность - лингвистика и межкультурная коммуникация) и юридическое. Ответственный подход к работе. Четкое соблюдение сроков. 100% результат!