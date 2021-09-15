Katya_sm44

Переводчик английского и японского

Обладаю экспертными знаниями в области перевода художественной литературы и публицистических статей. Не ограничиваюсь поверхностным решением проблем. За 4 года работы с переводами мои идеи были неоднократно реализованы, показали свою результативность. Люблю пробовать себя в чем-то новом, продолжаю углубленно дальше изучать иностранные языки: Английский и японский. Коммуникабельна – люблю общаться с людьми, ответственная, быстро обучаюсь.