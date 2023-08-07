Дизайн Карточек для Wildberries

Привет! Я Катя)

И я создаю уникальные и продающие карточки для маркетплейсов.

Мои услуги включают создание привлекательных карточек товаров , которые подчеркивают особенности и преимущества ваших товаров. Я использую свои знания в области графического дизайна и верстки для создания дизайна, который одновременно эстетически привлекателен и очень функционален.

Благодаря вниманию к деталям и способности работать эффективно, я могу выполнить высококачественную работу в сжатые сроки. Я также гарантирую, что мои проекты оптимизированы для онлайн-магазинов, что облегчает вашим клиентам навигацию и совершение покупки.

Свяжитесь со мной сегодня, чтобы обсудить, как я могу помочь вам создать потрясающие карточки, которые помогут вашей продукции выделиться и повысить продажи.

Работаю в Figma и Adobe illustrator. Очень хорошо понимаю алгоритмы искусственного интеллекта, для создания иллюстраций.

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