Привет! Я Катя)
И я создаю уникальные и продающие карточки для маркетплейсов.
Мои услуги включают создание привлекательных карточек товаров , которые подчеркивают особенности и преимущества ваших товаров. Я использую свои знания в области графического дизайна и верстки для создания дизайна, который одновременно эстетически привлекателен и очень функционален.
Благодаря вниманию к деталям и способности работать эффективно, я могу выполнить высококачественную работу в сжатые сроки. Я также гарантирую, что мои проекты оптимизированы для онлайн-магазинов, что облегчает вашим клиентам навигацию и совершение покупки.
Свяжитесь со мной сегодня, чтобы обсудить, как я могу помочь вам создать потрясающие карточки, которые помогут вашей продукции выделиться и повысить продажи.
Работаю в Figma и Adobe illustrator. Очень хорошо понимаю алгоритмы искусственного интеллекта, для создания иллюстраций.
Правки - работа до 100% результата.
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