Татьяна Вершинина KatyasmurovaKatyasmurova
35 летРоссия/Архангельск
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Вершинина Татьяна Александровна
Ищу работу по написанию студенческих работ, журналистике, рекламе.
В 2010 году с отличием окончила Поморский университет по специальности «журналистика». Сейчас учусь в аспирантуре ПГУ на отделении русской литературы
Выполняю работу любой сложности по предложенным дисциплинам:
- Философия
- Русская литература
- Зарубежная литература
- Современный русский язык
- Культурология
- Педагогика
- Психология
Никакого плагиата
Готова браться за любую тему, недорого и на ваших условиях.
Контактная информация: [email protected]
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