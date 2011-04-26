Katyasmurova

Татьяна Вершинина Katyasmurova

 
35 летРоссия/Архангельск
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад

Вершинина Татьяна Александровна

Ищу работу по написанию студенческих работ, журналистике, рекламе.

В 2010 году с отличием окончила Поморский университет по специальности «журналистика». Сейчас учусь в аспирантуре ПГУ на отделении русской литературы

Выполняю работу любой сложности по предложенным дисциплинам:

- Философия

- Русская литература

- Зарубежная литература

- Современный русский язык

- Культурология

- Педагогика

- Психология

Никакого плагиата

Готова браться за любую тему, недорого и на ваших условиях.

Контактная информация: [email protected]

Портфолио
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $10
от 1 дня
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга