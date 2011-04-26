Вершинина Татьяна Александровна

Ищу работу по написанию студенческих работ, журналистике, рекламе.

В 2010 году с отличием окончила Поморский университет по специальности «журналистика». Сейчас учусь в аспирантуре ПГУ на отделении русской литературы

Выполняю работу любой сложности по предложенным дисциплинам:

- Философия

- Русская литература

- Зарубежная литература

- Современный русский язык

- Культурология

- Педагогика

- Психология

Никакого плагиата

Готова браться за любую тему, недорого и на ваших условиях.

Контактная информация: [email protected]