Katyayankovskaya

Статьи на тему женского здоровья,моды,красоты,а также на тему беременности,материнства,восстановления после родов.

Окончила школу с медалью. Имею высшее пед.образование и опыт работы в сфере педагогики и искусства. Работала руководителем хореографической школы, в связи со сменой места жительства являюсь инструктором по фитнесу.Мне 30 лет, замужем, двое детей. Могу писать статьи на тему здоровья,правильного питания,здорового спортивного образа жизни; на тему красоты, ухода за собой, косметики.Могу писать статьи обо всем ,что связано с беременностью, родами, быстрого восстановления после родов, детского здоровья и воспитания детей. Ищу дополнительный заработок, и в связи с декретным отпуском обладаю свободным временем.