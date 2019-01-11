Katzelwurm

Мирослав Katzelwurm

 
30 летРоссия/Ярославль
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Начинающий архитектор

Доброго времени суток, учился на архитектора, однако долгое время по ряду причин не работал по специальности. Хочу набраться опыта для того, чтобы найти работу по специальности. Берусь в основном за несложные проекты, однако готов браться за сложную и интересную идею - например, недавно сделал карту для браузерной игры в ArchiCAD.

ArchiCADБраузерная игра
Портфолио
Архитектура зданий
нет отзывов
$7/час
от $75от 2 дней
нет рейтинга
Картография
нет отзывов
$7/час
от $75от 2 дней
нет рейтинга
Ландшафтный дизайн
нет отзывов
$7/час
от $75от 2 дней
нет рейтинга
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$7/час
от $35от 2 дней
нет рейтинга