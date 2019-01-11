Начинающий архитектор

Доброго времени суток, учился на архитектора, однако долгое время по ряду причин не работал по специальности. Хочу набраться опыта для того, чтобы найти работу по специальности. Берусь в основном за несложные проекты, однако готов браться за сложную и интересную идею - например, недавно сделал карту для браузерной игры в ArchiCAD.