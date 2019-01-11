Начинающий архитектор
Доброго времени суток, учился на архитектора, однако долгое время по ряду причин не работал по специальности. Хочу набраться опыта для того, чтобы найти работу по специальности. Берусь в основном за несложные проекты, однако готов браться за сложную и интересную идею - например, недавно сделал карту для браузерной игры в ArchiCAD.
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Портфолио
- Карта браузерной игры League17433 просмотра
Архитектура зданий
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Картография
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от $75от 2 дней
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Ландшафтный дизайн
нет отзывов
$7/час
от $75от 2 дней
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Чертежи и Схемы
нет отзывов
$7/час
от $35от 2 дней
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