Katzen_fell

Набор текстов, сканирование. Любительское фото и обработка.
Высшее образование СПБГТИ (ТУ).
Выполню набор текстов с печатного, сканированного или рукописного варианта, расшифрую аудио записи, отредактирую тексты.
Отсканирую журналы, фотографии и т.п.
Занимаюсь любительской фотографией.
Есть навыки работы в Photoshop, опытный пользователь MS Office, Internet.
На данный момент располагаю массой свободного времени.
К работе подхожу серьёзно и ответственно, сроки соблюдаю.
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