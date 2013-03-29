Katzen_fell

Катерина Katzen_fell

 
41 год
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Набор текстов, сканирование. Любительское фото и обработка.

Высшее образование СПБГТИ (ТУ).

Выполню набор текстов с печатного, сканированного или рукописного варианта, расшифрую аудио записи, отредактирую тексты.

Отсканирую журналы, фотографии и т.п.

Занимаюсь любительской фотографией.

Есть навыки работы в Photoshop, опытный пользователь MS Office, Internet.

На данный момент располагаю массой свободного времени.

К работе подхожу серьёзно и ответственно, сроки соблюдаю.

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