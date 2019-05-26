Желаемая должность:
- Переводчик
Опыт работы: от 5 лет
Знание языков: английский, итальянский
Опыт работы:ноябрь 2013 г. по настоящее время.
Компания: ООО «Интер-Лтд»
Переводчик с английского языка
Обязанности:
- устный перевод на производстве, переговорах;
- письменные переводы деловых, юридических, технических, научных документов.
Компания: Агентство переводов
Переводчик с английского языка
Обязанности:
- встреча, отправка, сопровождение иностранных делегации – устный перевод;
- письменные переводы и нотариальное заверение документов для консульства;
- деловая переписка.
Компания: ООО «Интернешнл»
Переводчик с английского языка
Обязанности:
- сопровождение иностранных делегаций – устный перевод;
- устный перевод на ярмарочных стендах;
- создание презентаций.
Образование:2005– 2010
НГПУ
Филология, иностранные языки
Дополнительное образование.2012-2013
Презент-Скул
Итальянский язык
Профессиональные навыки:Английский язык – письменный и разговорный – продвинутый уровень, отличное знание специфики переводов, опыт общения с носителями языка, работа переводчиком на Олимпиаде в Сочи.
Объем письменного перевода до 15 печатных листов в день.
Продвинутый пользователь ПК, основной пакет MS Office, слепой метод печати.