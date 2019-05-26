Желаемая должность:

Переводчик

Занятость: постоянная

Опыт работы: от 5 лет

Знание языков: английский, итальянский

Опыт работы:

Компания: ООО «Интер-Лтд»

Переводчик с английского языка

Обязанности:

устный перевод на производстве, переговорах;

письменные переводы деловых, юридических, технических, научных документов.

Компания: Агентство переводов

Переводчик с английского языка

Обязанности:

встреча, отправка, сопровождение иностранных делегации – устный перевод;

письменные переводы и нотариальное заверение документов для консульства;

деловая переписка.

Компания: ООО «Интернешнл»

Переводчик с английского языка

Обязанности:

сопровождение иностранных делегаций – устный перевод;

устный перевод на ярмарочных стендах;

создание презентаций.

Образование:

НГПУ

Филология, иностранные языки

Дополнительное образование.

Презент-Скул

Итальянский язык

Профессиональные навыки:

Английский язык – письменный и разговорный – продвинутый уровень, отличное знание специфики переводов, опыт общения с носителями языка, работа переводчиком на Олимпиаде в Сочи.

Объем письменного перевода до 15 печатных листов в день.

Продвинутый пользователь ПК, основной пакет MS Office, слепой метод печати.