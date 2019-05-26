Kaulko

Олександр Каулько Kaulko

 
25 летУкраина/Запорожье
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

Желаемая должность:

  • Переводчик
Занятость: постоянная

Опыт работы: от 5 лет

Знание языков: английский, итальянский 

Опыт работы:

ноябрь 2013 г. по настоящее время.

Компания: ООО «Интер-Лтд»

Переводчик с английского языка

Обязанности:

  • устный перевод на производстве, переговорах;
  • письменные переводы деловых, юридических, технических, научных документов.
январь 2012 г. – ноябрь 2013 г.

Компания: Агентство переводов

Переводчик с английского языка

Обязанности:

  • встреча, отправка, сопровождение иностранных делегации – устный перевод;
  • письменные переводы и нотариальное заверение документов для консульства;
  • деловая переписка.
октябрь 2010 г. – январь 2012 г.

Компания: ООО «Интернешнл»

Переводчик с английского языка

Обязанности:

  • сопровождение иностранных делегаций – устный перевод;
  • устный перевод на ярмарочных стендах;
  • создание презентаций.

Образование:

2005– 2010

НГПУ

Филология, иностранные языки

Дополнительное образование.

2012-2013

Презент-Скул

Итальянский язык

Профессиональные навыки:

Английский язык – письменный и разговорный – продвинутый уровень, отличное знание специфики переводов, опыт общения с носителями языка, работа переводчиком на Олимпиаде в Сочи.

Объем письменного перевода до 15 печатных листов в день.

Продвинутый пользователь ПК, основной пакет MS Office, слепой метод печати.