Графический дизайн; Набор текста (Транскрибация);

Услуги графического дизайнера. (Работаю в Adobe Ilustrator, Figma)

- Логотипы

- Иконки для сторис

- Баннеры

- Картинки

- Стикеры

- Дизайн сайтов

Предлагаю услуги по набору текста на дому.

Набор текста от меня включает себя:

- печать текста с отсканированных документов;

- печать текста с книжных носителей;

- печать текста с изображений;

- печать текста с рукописей;

- печать текста с аудио/видео;

- исправление ошибок и редактирование текста

Набор текста осуществляется в MS Word Office.

О моих преимуществах:

- владение «слепым» методом печати;

- быстрый и продуктивный рабочий процесс;

- выполнение работ в срок.