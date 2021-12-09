Графический дизайн; Набор текста (Транскрибация);
Услуги графического дизайнера. (Работаю в Adobe Ilustrator, Figma)
- Логотипы
- Иконки для сторис
- Баннеры
- Картинки
- Стикеры
- Дизайн сайтов
Предлагаю услуги по набору текста на дому.
Набор текста от меня включает себя:
- печать текста с отсканированных документов;
- печать текста с книжных носителей;
- печать текста с изображений;
- печать текста с рукописей;
- печать текста с аудио/видео;
- исправление ошибок и редактирование текста
Набор текста осуществляется в MS Word Office.
О моих преимуществах:
- владение «слепым» методом печати;
- быстрый и продуктивный рабочий процесс;
- выполнение работ в срок.