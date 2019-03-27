Валерия Каверина Kaverina_VKaverina_V
Забавно писать банальное "Привет!" там, куда люди приходят в поисках креатива, не находите? ;)
Однако, поздороваться все же нужно, поэтому...
Салют! Я - Валерия, и я живу дизайном.
Помимо разработки сайтов и интерфейсов в сферу моих профессиональных интересов входят:
- разработка логотипов и фирменного стиля
- создание иллюстраций
- UI/UX дизайн
- копирайтинг
В работе прежде всего ценю легкость, креативный подход, честность и адекватность.
Искренне верю, что самые сложные задачи чаще всего имеют простые и элегантные решения, стоит только посмотреть на них под правильным углом.
В этой жизни для меня главное - заниматься любимым делом. Создавать красоту, которая будет нести не только эстетическую ценность, но и отвечать требованиям заказчика. Ведь что такое красивый сайт, если он не эффективен и не приносит владельцу прибыли? Пустая трата времени и интернет-пространства.
Итак, если вы дочитали до этого места и не сбежали с моей странички, значит мы с вами определенно находимся на одной волне и мыслим в одинаковом направлении, что не может не радовать ;) Не стану обещать НАИВЕЛИКОЛЕПНЕЙШИЕ и СВЕРХУНИКАЛЬНЫЕ шедевры, скажу лишь, что я готова решать ваши задачи вместе с вами, а может быть и за вас, если возникнет такая необходимость.
Ведь всем известно, что путь в тысячу миль начинается с первого шага!
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