Kazantcevamzk

Екатерина KazantcevamzkKazantcevamzk
33 годаРоссия/Междуреченск
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Администратор онлайн школы
Предлагаю выполнение как разовых заказов, так и постоянное сотрудничество. Стоимость услуг рассчитывается индивидуально для каждого проекта.
Работа в Tilda
Создание одностраничныхи многостраничных сайтов, модерация и наполнение контентом вашего сайта
Работа в GetСourse
Базовые настройки, создание лендингов,виджетов, рассылок, тренингов, процессов
Организация вебинаров
Техническая организация вебинаров, автовебинары,модерация вебинаров
Создание рассылок
Рассылки в мессенджерах и соц сетях черезBotHelp и Senler
Работа в Google Документах
Создание презентаций для вебинаров и визуальный контент для вашего проекта
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