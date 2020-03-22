Kazantcevamzk

Администратор онлайн школы

Предлагаю выполнение как разовых заказов, так и постоянное сотрудничество. Стоимость услуг рассчитывается индивидуально для каждого проекта.

Работа в Tilda

Создание одностраничныхи многостраничных сайтов, модерация и наполнение контентом вашего сайта

Работа в GetСourse

Базовые настройки, создание лендингов,виджетов, рассылок, тренингов, процессов

Организация вебинаров

Техническая организация вебинаров, автовебинары,модерация вебинаров

Создание рассылок

Рассылки в мессенджерах и соц сетях черезBotHelp и Senler

Работа в Google Документах

Создание презентаций для вебинаров и визуальный контент для вашего проекта