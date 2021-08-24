Наталия Казанцева KazantsevaNatalKazantsevaNatal
52 годаРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Чтец. Диктор. Озвучание. Дубляж
Два высших образования (педагогическое, юридическое). В марте 2021 закончила шоу-школу актеров дубляжа. В демороликах озвучила Анну Болейн (Другая из рода Болейн), Королеву (Белоснежка), Люси (Люси), Миранду (Дьявол носит Prada), несколько рекламных роликов. Прошла отбор в Чтецы Литрес. Грамотная речь. Увлекаюсь аргентинским танго.
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Озвучивание
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