Чтец. Диктор. Озвучание. Дубляж

Два высших образования (педагогическое, юридическое). В марте 2021 закончила шоу-школу актеров дубляжа. В демороликах озвучила Анну Болейн (Другая из рода Болейн), Королеву (Белоснежка), Люси (Люси), Миранду (Дьявол носит Prada), несколько рекламных роликов. Прошла отбор в Чтецы Литрес. Грамотная речь. Увлекаюсь аргентинским танго.