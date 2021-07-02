Kazarnovskaya

Ольга Поцелуенко KazarnovskayaKazarnovskaya
33 годаРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Веб-дизайнер
Меня зовут Ольга.
Не так давно я начала свою карьеру веб-дизайнера и надеюсь и дальше расти и развиваться в этом направлении.
По образованию я специалист в сфере сервиса и туризма. Имею дополнительное художественное образование.
Работаю фрилансером. Создаю дизайн лэндингов, промо-сайтов, прототипирование, редизайн сайтов.
Открыта для новых предложений по работе как на постоянной, так и проектной основе Ссылки на работы:
https://www.behance.net/gallery/113093345/First-Cruise-Tours
Действие аккаунта приостановлено!