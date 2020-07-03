Дизайнер, видемонтажер, копирайтер, рерайтер

Доброго дня!

Я предлагаю вам следующие услуги:

* дизайн логотипов, визиток, баннеров, историй в инстаграм

* видеомонтаж роликов

* набор текста

* перевод текста

* обработка фотографий(замена фона, цветокоррекция, наложение текстуры, текста)

Мои работы содержат в себе качественность, уникальность и оригинальность.

Готова к долгому сотрудничеству.

Уважаемые заказчики и работодатели!

Перед тем, как оформить заказ/кворк, напишите все детали заказа, обсудите срок выполнения, чтобы мы смогли сработаться.

Буду рада каждому заказу!