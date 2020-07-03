Дизайнер, видемонтажер, копирайтер, рерайтер
Доброго дня!
Я предлагаю вам следующие услуги:
* дизайн логотипов, визиток, баннеров, историй в инстаграм
* видеомонтаж роликов
* набор текста
* перевод текста
* обработка фотографий(замена фона, цветокоррекция, наложение текстуры, текста)
Мои работы содержат в себе качественность, уникальность и оригинальность.
Готова к долгому сотрудничеству.
Уважаемые заказчики и работодатели!
Перед тем, как оформить заказ/кворк, напишите все детали заказа, обсудите срок выполнения, чтобы мы смогли сработаться.
Буду рада каждому заказу!
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Портфолио
- Сделаю дизайны логотипа, быстро и эффективно27 просмотров