Kchokparov

Веб-разработка на JavaScript, Angular JS, Bootstrap, PHP, Java SE 8. Визуализация данных на d3.js, highcharts.

Я закончил МГУ им. М.В. Ломоносова, факультет Вычислительной математики и кибернетики по специальности "математик, системный программист" в 2002 году. Учился в аспирантуре.

Начинал работать программистом на Visual Basic, разрабатывал систему бухгалтерской отчётности, создавал решение для РЖД по передаче данных через Интернет из региональных подразделений в центр обработки информации.

Работал экспертом-аналитиком в аэропорту Домодедово, анализировал различные данные с помощью VBA.

Активно изучаю веб-технологии и создаю собственные веб-проекты.

С уважением,

Кирилл