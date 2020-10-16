Со мной удобно работать
Точно в срокЕсли просрочу — плачу неустойку.
Промежуточные итогиПоказываю работу поэтапно, а не в последний момент перед крайним сроком.
Не брошу после сдачиНаучу вас или вашего сотрудника пользоваться сайтом, запишу видео-инструкции.
Ценник под васЕсли у вас не типовой проект, сделаю рассечет цены за работу и объясню, как складывается цена.
Работая со мной, Вы экономите:
- Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.
- Время на написание технического задания. Уверен, в ТЗ всего не учтёшь, поэтому я сам, на основе своего опыта, прогнозирую логику работы того или иного элемента верстки. Минимум вопросов, максимум результата.
- Нервы. Просьбы, пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что, если вы пропустили ряд мелочей в дизайне, они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: Derevyankin_Danil
- Skype: dda.1998
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- даю консультации по макету
- не беру предоплату*
- всегда на связи
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Адаптивная верстка "Микпром"55 просмотров
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- Фан-сайт "The Witcher "58 просмотров