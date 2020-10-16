Со мной удобно работать

Точно в срок

Если просрочу — плачу неустойку.

Промежуточные итоги

Показываю работу поэтапно, а не в последний момент перед крайним сроком.

Не брошу после сдачи

Научу вас или вашего сотрудника пользоваться сайтом, запишу видео-инструкции.

Ценник под вас

Если у вас не типовой проект, сделаю рассечет цены за работу и объясню, как складывается цена.

Работая со мной, Вы экономите:

Деньги . Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.

. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна. Время на написание технического задания. Уверен, в ТЗ всего не учтёшь, поэтому я сам, на основе своего опыта, прогнозирую логику работы того или иного элемента верстки. Минимум вопросов, максимум результата.

на написание технического задания. Уверен, в ТЗ всего не учтёшь, поэтому я сам, на основе своего опыта, прогнозирую логику работы того или иного элемента верстки. Минимум вопросов, максимум результата. Нервы. Просьбы, пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что, если вы пропустили ряд мелочей в дизайне, они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат! Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

- готов приступить уже

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- даю консультации по макету

- не беру предоплату*

- всегда на связи