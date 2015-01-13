Приветствую Вас на моей страничке!
НАВЫКИ перевода использую 5 лет как дополнительный к основной работе вид деятельности .
ОПЫТ по переводу статей, брошюр, деловой документации. Частичный опыт по переводу сайтов и технической документации.
ОБРАЗОВАНИЕ высшее, специальность – перевод английского и немецкого языков (работаю только с английским).
ОСНОВНЫЕ КЛИЕНТЫ - небольшие компании, бюро переводов и частные лица.
СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ - до 4 страниц в день
Переводы
нет отзывов
$1.8/час
от $10от 1 дня
#992