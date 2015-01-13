Приветствую Вас на моей страничке!

НАВЫКИ перевода использую 5 лет как дополнительный к основной работе вид деятельности .

ОПЫТ по переводу статей, брошюр, деловой документации. Частичный опыт по переводу сайтов и технической документации.

ОБРАЗОВАНИЕ высшее, специальность – перевод английского и немецкого языков (работаю только с английским).

ОСНОВНЫЕ КЛИЕНТЫ - небольшие компании, бюро переводов и частные лица.

СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ - до 4 страниц в день