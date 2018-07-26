Kecca

Урмат Бейшебаев Kecca

 
39 летКиргизия/Бишкек
8 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Верстка. HTML5, CSS3, JS, JQuery.

- 🚀 Предоставляю качественные услуги по следующим направлениям: 

-  Верстка (HTML/CSS/JS)

-  Разработка сайтов (визитки, landing page, landing shop, корпоративные сайты, интернет магазины)

-  Продвижение сайтов

-  Техническая поддержка сайтов 24/7

✔️ Оптимизация кода и изображений 

✔️ Постоянная связь и соблюдение дедлайнов 

✔️ Особый подход 

✔️ Внимателен к мелочам 

✔️ Справедливая оценка работы 

📞Phone, Whatapp: +996703856464

📞Telegramm: https://t.me/Urmat2017

📞Mail: [email protected]

http://idea.kg/

JavascriptHTMLCSSjQueryСайт-визитка