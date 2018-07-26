Верстка. HTML5, CSS3, JS, JQuery.
- 🚀 Предоставляю качественные услуги по следующим направлениям:
- Верстка (HTML/CSS/JS)
- Разработка сайтов (визитки, landing page, landing shop, корпоративные сайты, интернет магазины)
- Продвижение сайтов
- Техническая поддержка сайтов 24/7
✔️ Оптимизация кода и изображений
✔️ Постоянная связь и соблюдение дедлайнов
✔️ Особый подход
✔️ Внимателен к мелочам
✔️ Справедливая оценка работы
📞Phone, Whatapp: +996703856464
📞Telegramm: https://t.me/Urmat2017
📞Mail: [email protected]